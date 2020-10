Gelovers in ‘wondermiddel’ tegen Corona willen geen vaccin

Mensen die geloven in het ‘wondermiddel’ chloroquine tegen Corona, zijn veel minder geneigd zich te laten vaccineren. Waarom zouden ze, er is toch een medicijn? Dat chloroquine weinig of geen effect heeft tegen de ziekte en zelfs dodelijker kan zijn dan de kwaal, lijkt niet door te dringen.

Dat hebben onderzoekers van de Université Côte d’Azur in Frankrijk ontdekt. Het gaat om een groep die zich specialiseert in samenzweringstheorieën en randgroepen. Het malariamiddel chloroquine en het verwante hydroxychloroquine is vooral dit voorjaar tijdens de eerste golf bekend geworden als mogelijk medicijn.

Donald Trump prees het luidkeels aan, zelfs toen zijn eigen geneeskundige diensten ontdekten dat het weinig effect had. Een Nederlandse studie had recent als uitkomst dat hydroxychloroquine een beetje effect kan hebben als het zeer vroeg in de behandeling wordt gegeven. Nog altijd zien sommige mensen het als een samenzwering dat het middel niet op grote schaal wordt ingezet tegen Corona.

Deze zelfde mensen weigeren vanwege hun geloof in het medicijn dus een vaccinatie – die wel effectief zou moeten zijn. Gevraagd waarom, vonden de Fransen vooral een diep wantrouwen tegen de farmaceutische industrie – nog een overeenkomst met Trump. Die zou chloroquine willen tegenhouden omdat het te goedkoop is. Deze mensen bleken ook in veel andere samenzweringen te geloven, die niet met Corona te maken hebben.

Chloroquine wordt gemaakt door de farmaceutische reus Sanofi.