Gelovers in Corona samenzweringstheorieën zijn egoïsten

Corona bestaat helemaal niet. Het is een truc van de elite om meer macht te krijgen. In vaccinaties zitten 5G chips. Wie deze onzin gelooft, is minder geneigd de buurman te helpen. Of om iets te doen voor het algemeen belang. Tot die opzienbarende conclusie komt een groep internationale wetenschappers.

De onderzoekers uit Australië, Italië, Frankrijk en Duitsland verzamelden gegevens van 4245 deelnemers in acht landen (de landen van herkomst van de auteurs, plus Nederland, Spanje, Groot-Brittannië en de VS). Hun resultaten zijn gepubliceerd in het European Journal of Social Psychology.

Deze proefpersonen kregen vragen over hun geloof in samenzweringstheorieën. Daarnaast moesten ze een vragenlijst beantwoorden over hun gedrag het afgelopen jaar en waren er vragen over hun psychologische gesteldheid.

Daaruit bleek een opmerkelijke correlatie tussen niet geloven in Corona en hamsteren toen de pandemie begon. Het past bij een algemeen patroon, gelovers in de hand van Bill Gates achter Corona doen weinig voor het algemeen belang. Ze zijn op zichzelf gefocust en zien geen nut in bijvoorbeeld veel handen wassen.

Het minst zien ze het nut in van een vaccinatie halen om als maatschappij groepsimmuniteit te krijgen. Of deze mensen egoïstisch zijn en daarom in samenzweringstheorieën geloven of omgekeerd, konden de onderzoekers niet zeggen.