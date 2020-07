Gek dood gaan

Niet iedereen sterft in bed of aan een ziekte. Sommige mensen hebben een bizarre dood. Dit zijn de meest voorkomende gekke sterfgevallen.

Selfies maken

Enkele tientallen mensen komen jaarlijks om door het maken van een selfie. Meestal door op en gevaarlijke plek te poseren, maar er zijn ook gevallen van jongens die op de foto willen met hun wapen. Drie daarvan schoten zichzelf in 2013 dood voor ze een foto konden schieten.

SMS’en

In de VS zijn sterven jaarlijks naar schatting 6000 mensen omdat ze aan het mailen zijn in de auto. Volgens onderzoek is je kans om te sterven 23 keer hoger als je sms’t tijdens het rijden.

Snoepautomaten

De automaat heeft je euro ingeslikt maar er geen Mars voor teruggegeven. Je begint het ding te kantelen om de snack alsnog te laten vallen. De automaat valt om, de 300 kilo vermorzelen je lichaam. Vergezocht? Gemiddeld 13 mensen komen ieder jaar op deze manier om het leven.

Nijlpaarden

Vergeet die prachtige natuurdocumentaires met lieve nijlpaarden, deze 4000 kilo wegende dieren zijn levensgevaarlijk. Per jaar komen in Afrika 2900 mensen om doordat ze in aanvaring komen met een hippo.

Honden

‘Hij doet niks hoor!’ Het is moeilijk om schattingen te maken, maar honderden mensen wereldwijd sterven jaarlijk door hondenbeten. De meeste daarvan zijn kinderen en oudere vrouwen. In Europa alleen al zijn het een stuk of dertig.

Mieren

Jazeker, mieren. Niet minder dan dertig mensen sterven jaarlijks door mieren, bijna allemaal in Afrika. Als een paar miljoen mieren je tegelijk aanvallen, ben je het haasje. Omdat één Afrikaanse kolonie al 20 miljoen exemplaren kan bevatten, is dat geen onmogelijkheid.

Uit bed vallen

In de Verenigde Staten goed voor 450 doden per jaar. Ongeveer 1,8 miljoen mensen komen daar in het ziekenhuis terecht na een val. Levensgevaarlijk, dat slapen.