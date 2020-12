Geheimzinnigheid rond ‘Britse’ variant Corona

De eerste patiënt werd al op 20 september ziek van een nieuwe, Britse variant van het Coronavirus. Maar nu, pas drie maanden later, sluit Europa Groot-Brittannië helemaal af. Waarom? In kringen van wetenschappers groeit de scepsis over de geheimzinnigheid van de Britse regering.

Midden november was deze variant verantwoordelijk voor 28 procent van de besmettingen in Londen, een paar weken later was dat al opgelopen tot 62 procent. Het lijkt vooral deze snelle toename die de regeringen in Europa en Groot-Brittannië zorgen baart. Nederland ook, want bij de vorige Corona-golf kwam ook al een groot deel van onze virussen van de Britten.

Premier Boris Johnson heeft gezegd dat de nieuwe variant 70 procent besmettelijker is dan gewone Corona. Maar het is niet helemaal duidelijk wat hij daarmee bedoelt. Bovendien is de onderliggende data niet publiek gemaakt.

Dat heeft hem vanuit de universiteit van Oxford al de nodige kritiek opgeleverd. Carl Heneghan, professor in Evidence Based Medicine van die universiteit, zei in de krant Daily Mail dat je uit de cijfers geen extra besmettelijke variant kunt afleiden. Als de regering aanwijzingen heeft dat het wel zo is, moeten ze die delen, vindt hij.

Volgens Johnson lijkt het nieuwe virus het reproductiegetal met 0,4 procentpunt te laten stijgen. Dat zou genoeg zijn voor een flinke toename van het aantal gevallen, zodra dit R-getal boven de 1 komt. Maar ook die data is niet openbaar.

De nieuwe variant van het virus is tot nu toe ook al opgedoken in Nederland, Denemarken, België, Italië en IJsland.