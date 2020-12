Geheimzinnige wapens uit een verdwenen land

Op de foto staan twee pijlpunten van meer dan 11.000 jaar oud die zijn gevonden aan de Nederlandse kust. Wat de wapens bijzonder maakt, is dat ze zijn vervaardigd en gebruikt in een land dat er niet meer is. Doggerland lag ooit tussen Engeland en Nederland, toen de zeespiegel nog veel lager was.

Het andere bijzondere is dat de pijlpunten zijn gemaakt uit menselijk bot.

De Universiteit Leiden heeft tien van zulke punten bestudeerd om meer te weten te komen over de mensen van Doggerland. Wie woonden daar? Hoe leefden ze? Wat voor cultuur hadden deze mensen? De pijlpunten geven een paar aanwijzingen daarvoor.

De meeste punten zijn gemaakt van het bot van herten. Maar er zijn ook twee gevonden gesneden uit menselijk bot. Dat laatste is ongebruikelijk. Jagers-verzamelaars gebruiken niet vaak het bot van hun eigen soort. Waar ze dat wel deden, had het wellicht een rituele betekenis. Werd het bot van iemands vader een wapen voor de volgende generatie?

De wapens werden daadwerkelijk gebruikt. Ze vertonen tekenen dat ze verschillende keren zijn geslepen. Dat zou voor de stam een manier kunnen zijn om overledenen dichtbij zich te houden. Zeker is dat natuurlijk allerminst, we hebben maar heel weinig aanwijzingen uit Doggerland, dat in 6200 voor Christus wegspoelde.