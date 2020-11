Geheimzinnige datastroom van Android telefoons naar Google

Er is iets geks aan de hand met Android telefoons. Al doe je er niks mee en laat je het ding ongebruikt in een la liggen, het stuurt iedere maand 260MB aan data naar Google. Als je geen wifi hebt, gaat dat via je abonnement.

Dat is aanleiding voor een rechtszaak in Amerika. Afgelopen vrijdag zijn daarvoor de papieren ingediend. Vier personen klagen Google aan dat ze data gebruiken uit hun bundel, zonder dat ze daarvoor toestemming hebben verleend. Omdat de bundel geld kost, is het versturen van de data gelijk aan diefstal, argumenteren de advocaten van het viertal.

Android is sinds 2005 van Google. Het besturingssysteem zit op populaire telefoons, zoals HTC, Samsung en LG. Google wil schijnbaar van alles weten over de gebruikers, vandaar dat ze dagelijks rechtstreeks uit de telefoons een datastroom op gang brengen. Welke data gaat richting de tech-gigant? Mag dat zomaar? De rechtszaak moet daar duidelijkheid over brengen.

De eisers willen 8 dollar per gebruikte GB, het standaard tarief in de VS voor gebruik buiten de bundel.

Ook Europese telefoons met Android brengen data over naar Google. De uitspraak in de VS kan gevolgen hebben voor gebruikers hier, al zat een Europese rechter ook uitspraak moeten doen over het bespioneren van gebruikers met hun eigen databundel.