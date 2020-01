Geheime kamer gevonden onder paleis Nero

Archeologen hebben onder het paleis van de beruchte Romeinse leider Nero een 2000 jaar oude geheime kamer gevonden. De ruimte is ontdekt tijdens restauratiewerkzaamheden. Via een gat in een muur hadden de Italiaanse oudheidkundigen ineens uitzicht op een holte die flink was gevuld met puin. Een eerste onderzoek toont dat de kamer rijk is versierd met fresco’s.

Nero is een van de meeste opmerkelijke keizers van Rome. Zijn bewind was gewelddadig en Nero vond zichzelf vele malen belangrijker dan zijn volk. Tijdens zijn regeerperiode woedde de grote brand van Rome (64 na Chr.), waarbij een groot deel van de oude stad in de as werd gelegd. Op de plek waar de brand de bebouwing had verwoest, liet Nero een geweldig paleis bouwen, de Domus Aurea (Gouden Huis).

Het is onder dit paleis met driehonderd kamers dat deze ruimte is gevonden. Archeologen kunnen de ruimte maar gedeeltelijk onderzoeken omdat de kamer grotendeels vol ligt met puin. Dat weghalen zou het hele Gouden Huis kunnen destabiliseren. Maar op de muren die wel zichtbaar zijn, troffen de archeologen rijke versieringen aan. Op de wanden zijn vogels, vissen en mythische wezens geschilderd. Ook zijn hippocampi zichtbaar, wezens die half paard, half vis zijn.

Ook is een afbeelding ontdekt van wat een sfinx lijkt. Daar hebben de archeologen de kamer naar genoemd. De komende tijd zullen ze proberen meer te weten te komen over de ruimte. Daarbij geeft de sfinx-kamer hopelijk nog wat meer geheimen over de opmerkelijke figuur Nero prijs.