Gehackt vliegtuig vliegt gewoon door

Het hacken van een vliegtuig hoeft niet te betekenen dat het gelijk uit de lucht valt. Een experiment toont dat aan. Oxford University liet dertig piloten van Airbus A320’s plaatsnemen in een simulator en begon vervolgens een het systeem te knoeien, net als een hacker zou doen.

Daarbij concentreerden ze zich op drie belangrijke veiligheidssystemen. Het systeem om op instrumenten te landen (ILS), het systeem dat waarschuwt voor de nabijheid van de grond (GPWS) en het anti-botsing systeem (TCAS). Zonder dat de piloten van tevoren waren gewaarschuwd waar het experiment om zou gaan.

De ‘hack’ vond plaats terwijl de toestellen aan het landen waren.

Alle piloten begrepen dat het aangetaste systeem kapot was of dat iemand anders ermee zat de knoeien. In tegenstelling tot wat ze leren – vertrouw op je instrumenten – begonnen ze het gehackte systeem te negeren. Allemaal braken ze de landing af om de baan na een rondje opnieuw te naderen.

Tijdens die manoeuvre gingen allemaal valse waarschuwingen af, die de piloten dus negeerden. Zo blèrde de luidspreker in de cockpit bij een van de experimenten ‘Terrain! Pull up!’, normaal een waarschuwing dat je veel te laag zit. De piloten zagen op andere instrumenten echter dat ze nog voldoende hoogte hadden. Ook het alarm ‘Traffic, traffic! Climb now!’ negeerden de piloten.

De resultaten van de studie zijn bekendgemaakt op het Network and Distributed System Security Symposium (NDSS).