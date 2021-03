Geen sneeuw! wintersportseizoen duurt maand korter dan in 1971

Voor wintersport is sneeuw nodig. Liefst veel en liefst in de Alpen. Maar juist dat gebergte kent steeds minder winterse neerslag. De afgelopen vijftig jaar is het aantal sneeuwdagen in populaire wintersportbestemmingen met 22 tot 34 afgenomen. Wie wil skiën moet steeds meer opschieten. Het witte spul is zeldzamer aan het worden, zegt het Instituut Eurac Research in Bolzano na onderzoek.

Het Italiaanse instituut analyseerde de gegevens van honderden meetstations in Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Zwitserland en Slovenië. Ze zagen dat er niet alleen minder lang sneeuw ligt, maar dat de dikte van het pak sneeuw ook 8,4 procent minder is dan in 1970. Vooral vanaf begin jaren negentig is het snel gegaan met de afname.

De sneeuw begint vooral eerder te smelten in het voorjaar. De trend is het meest duidelijk in de noordelijke Alpen en in de lagere delen van de bergen. Sinds een tijdje lijkt er weer iets meer sneeuw te vallen, maar het is volgens de onderzoekers lang niet genoeg om het weer op het niveau van de jaren zeventig te brengen.