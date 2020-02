Geen genetische aanleg voor geslacht – of je jongen of meisje krijgt is toeval

Het ene gezin heeft drie dochters, het andere allemaal zonen. Is dat toeval? Ja, zeggen onderzoekers uit Zweden die miljoenen gegevens hebben geanalyseerd. Volgens hun onderzoek is er niet zoiets als genetische aanleg voor geslacht in families.

Een kind krijgt zijn geslacht grotendeels bij toeval. De wetenschappers vonden ook geen bewijs van een verband tussen het geslacht van het eerste en tweede kind. Wereldwijd worden er echter iets meer jongens dan meisjes geboren.

Mensen nemen vaak aan dat de genen van de ouders invloed hebben op het geslacht van de nakomelingen. Eerdere studies gaven ook aan dat bijvoorbeeld rijkere ouders vaker jongens hebben. Bij grote stress zouden vooral meisjes worden geboren. Uiteindelijk hangt het er alleen vanaf of een kind een X- of Y-chromosoom van zijn of haar vader heeft geërfd.

Voor het onderzoek hebben onderzoekers van het Zweedse Karolinska-instituut in Solna de databases van de hele in Zweden geboren bevolking sinds 1932 bekeken. Uiteindelijk werden de gegevens van meer dan 3,54 miljoen mensen en hun ongeveer 4,75 miljoen kinderen onderzocht.