Biermerk wil bepalen wat je droomt

Veertig droomonderzoekers uit de hele wereld hebben een open brief gepubliceerd waarin zij het publiek waarschuwen voor bedrijven die onze dromen willen overnemen. Deze technologie, gerichte droomincubatie (TDI), maakt gebruik van audio- en visuele stimuli, in bijvoorbeeld een film, om specifieke beelden en geluiden in de hersenen te verstoppen die mensen vervolgens dromen.

‘Onze dromen mogen niet zomaar een speeltuin worden voor adverteerders’, staat in de brief.

Het protest komt niet uit de lucht vallen. De onderzoekers maken zich zorgen over een experiment in de VS van biermerk Coors. Dat was erop gericht om sportfans reclameboodschappen te tonen terwijl zij sliepen na de Super Bowl in februari. Volgens de opstellers van der brief – van verschillende universiteiten – is de kans op misbruik zeer groot.

Maar ook stoort het sturen van dromen de natuurlijke processen in de hersens. We dromen om gebeurtenissen gedurende de dag te verwerken. Als je in plaats daarvan droomt over Facebook, AliExpress of een luchtvaartmaatschappij, kan dat de heilzame werking van dromen verminderen, waarschuwen de briefschrijvers.

In een reactie zegt Coors dat ze zich aan alle wetten hebben gehouden. Ze hebben een video gemaakt om hun onderzoek naar reclame in dromen uit te leggen. Het kan natuurlijk ook allemaal gewoon slimme marketing zijn. Maar of dat veel mensen zal geruststellen?