Gaan gordijnen van licht ons redden van Covid?

Het wordt al gebruikt om vliegtuigen te ontsmetten na een vlucht. Covid kan slecht tegen hoogenergetische UV-C straling. Net als de mens trouwens, het is desastreus voor onze huid. Vandaar dat het niet goed te gebruiken is waar mensen aanwezig zijn. Maar wat als je het licht zeer precies zou kunnen bundelen?

Die vraag hebben onderzoekers van de Ludwig-Maximilian-Universität in München zichzelf gesteld. Ze ontwikkelden een ‘gordijn’ van licht, dat precies tussen mensen in kan schijnen. Je krijgt het niet op je huid, maar het pakt wel 99 procent van alle virussen die anders over zouden springen van mens naar mens.

Het gordijn is getest en werkt perfect. Zeker in combinatie van een ventilatie-eenheid die alle lucht richting het licht blaast. Zo kan een hele ruimte binnen enkele minuten vrij zijn van Corona. En andere virussen, want het lichtgordijn doodt meer ziekteverwekkers dan alleen Covid.

Mensen hoeven niet bang te zijn voor hun huid. Komt iemand te dicht bij het gordijn, dan schakelt het zichzelf uit. In april begint een commerciële partner van de universiteit met het uitleveren van de gordijnen uit licht. Het plaatsen luistert heel nauw, dus zullen vooral grote gebouwen in aanmerking komen. Volgens de uitvinders komt zo de normaliteit terug.