Monster van Loch Ness blijkt Italiaans

Ineens was het overal op sociale media: een foto van het monster van Loch Ness. Niet, zoals zo vaak, een korrelig en vaag kiekje waar je veel goede wil voor nodig hebt om er een dier in te zien. Maar een scherpe, moderne afbeelding van wat inderdaad een groot beest lijkt in de Schotse wateren.

Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat meestal ook. Het gaat om een knap staaltje photoshop. Het dier in kwestie in een meerval, die in 2018 is gefotografeerd in Itali├ź. Hij is in het water van Loch Ness geshopt. Het is geen monster en hij leeft tweeduizend kilometer verderop.

De foto verscheen het eerste in de Facebookgroep Anomalous Universe en is door zeer veel mensen gedeeld. De man die de foto plaatste, beweerde het plaatje in september 2019 te hebben geschoten. Sceptische gebruikers van het sociale medium gingen op zoek naar wat de oorsprong van de foto kon zijn.

Ze vonden foto’s van drie Duitse hengelaars, die in maart 2018 een gigantische meerval uit de rivier Po haalden. Het patroon op de huid van die meerval was exact hetzelfde als op het ‘monster’. Technisch onderzoek van de foto vertoonde bovendien klassieke aanwijzingen dat het om een bewerkt beeld gaat.

Oh, en dat monster, dat is allang ‘dood’.