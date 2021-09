Fossiele voetafdrukken herschrijven geschiedenis Amerika

De vondst van een paar fossiele voetafdrukken zet de hele geschiedenis van het Amerikaanse continent op haar kop. De afdrukken zijn aangetroffen in de staat New Mexico en ze zijn gelijk de oudste sporen van menselijke bewoning van Amerika. Volgens onderzoekers zijn ze 23.000 jaar oud. Doordat er zaden in de afdrukken zaten, waren ze makkelijk te dateren.

Tot nu toe was het verhaal dat mensen zo’n 19.000 jaar geleden vanaf Siberië naar Alaska kwamen. Dat kon omdat de oceaan toen was bevroren. Maar volgens deze theorie konden deze landverhuizers toen niet verder, omdat heel noordelijk Amerika bedekt was onder een dikke laag ijs. Pas 16.000 jaar geleden gingen deze mensen verder naar het zuiden.

Dat verhaal rammelde al een tijdje, maar kan door deze voetstappen in één klap helemaal bij het vuilnis.

De voetsporen zijn onderzocht door de Britse Bournemouth University. Volgens de specialisten van deze universiteit zijn het afdrukken van de voeten van kinderen en jongeren. Ze denken dat die speelden op de zachte ondergrond in wat nu White Sands National Park is. De ouders waren ondertussen waarschijnlijk aan het jagen. In de buurt lagen namelijk ook afdrukken van dierenpoten.

Als er zo’n dikke laag ijs lag over grote delen van noordelijk continent, hoe kwamen deze mensen dan in New Mexico? De onderzoekers denken dat ze wellicht langs de kust zijn gezeild. Ergens in het huidige Californië zijn ze aan land gegaan en verder te voet getrokken. En ergens op een mooie dag, 23.000 jaar geleden, kwamen ze door White Sands en deden de kinderen van de groep een spelletje, niet wetend dat ze permanente sporen achterlieten.

(Science)