Foodie call: derde vrouwen date wel eens voor gratis maaltijd

Hij ziet er niet uit en hij heeft ook geen sprankelende persoonlijkheid. Toch gaat ze een keer met hem uit. Waarom? Ze gaan uit eten en hij betaalt de rekening. Dat is toch weer een gratis maaltijd in deze moeilijke tijden.

Een derde van de (Amerikaanse) vrijgezelle heteroseksuele vrouwen heeft het wel eens gedaan, volgens een studie van Azusa Pacific University in de VS onder ruim duizend vrouwen. Er is zelfs een term voor: een foodie call, een variant op de boody call.

De gemiddelde vrijgezelle vrouw heeft vijf foodie calls voor ze de ware vindt. Maar er zijn uitschieters. Tijdens het onderzoek bleek dat een vrouw er vijfenvijftig had gehad in de afgelopen tijd. Die betaalde vrijwel nooit haar eigen eten. Maar de sociaal psychologen van Azusa waren vooral benieuwd wie het doen.

Dat viel niet mee. Het waren vooral vrouwen uit de donkere triade die geregeld een foodie call voor zichzelf regelden. Dat staat voor een combinatie van narcisme, psychopathie en Machiavellianisme. Het zijn vrouwen die graag manipuleren en mannen zien als slachtoffers om uit te buiten.

Voor mannen is het dus een kwestie van vaker koffie voorstellen als date. Het is goedkoper en je merkt gelijk of de dame in kwestie alleen voor het eten met je uitgaat. Of je splitst heel geëmancipeerd de rekening, nog makkelijker.

