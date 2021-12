FFP2 masker beschermt bijna 100 procent tegen Corona

In sommige landen zijn ze verplicht in het openbaar verkeer: FFP2 maskers. Maar helpen ze echt beter tegen Corona dan de zogenoemde operatiemaskers? Het antwoord is volmondig ja. Het Duitse Max-Planck-Institut in Göttingen deed een proef met verschillende soorten maskers en komt tot de conclusie dat de bescherming zelfs de 100 procent nadert, mits je het masker goed draagt.

Daarbij is het vooral belangrijk om de buigzame clip over de neus goed aan te drukken. Iemand die het masker zo draagt en 20 minuten in een kleine ruimte is met een geïnfecteerd persoon, heeft een risico van 0,1 procent om ook Corona te krijgen. Dat betekent dat van duizend mensen, slechts een daarna ook Covid-19 heeft.

Is er ruimte bij de neusbrug, dan loopt het risico op tot 4 procent. Bij operatiemaskers, de blauwe die je na gebruik kunt weggooien, is het risico rond de 10 procent, zo schrijven de Duitsers in het wetenschappelijke blad Proceedings. De onderzoekers benadrukken dat ze het risico zo conservatief mogelijk hebben berekend onder laboratoriumomstandigheden. In de praktijk zal het risico nog kleiner zijn.

Ook wie Corona heeft en een FFP2 masker draagt, vermindert het risico op overdracht sterk. De stof filtert veel virussen eruit. Maar nog belangrijker, ontdekten de mensen van het Max-Planck, is dat de zijkanten van de maskers de ademlucht sterk filteren van aerosolen en weg richten van de persoon tegenover je.

De Duitsers zagen ook dat twee ongemaskerde personen in een kleine ruimte elkaar vrijwel zeker aansteken, zelfs op een afstand van drie meter. In Nederland is door het RIVM lang getwijfeld aan het nut van maskers.