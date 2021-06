Facebook verraadt waar vegetariërs wonen

Behalve een sociaal medium, is Facebook ook een verzamelplaats van data. Dankzij de miljoenen dagelijkse posts kunnen we al zien wie ziek is, welke mensen gaan scheiden en wie homo is. Komt er nog eentje bij: via Facebook is een daling in de vleesconsumptie te voorspellen.

Dat ontdekte een team van het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) na analyse van 2 miljard FB-posts waar een foto bij zat van eten. Die waren afkomstig van mensen uit 130 landen.

Hoe vaker op de foto’s van eten geen vlees te zien was, maar bijvoorbeeld alleen groente, hoe harder de consumptie van vlees in dat land daalde. Ook de vermelding van woorden als ‘vegetarisch’ en ‘vegetariër’ in posts waren aardige indicaties dat mensen vaker hun bieflapjes lieten staan in dat land.

De meeste vegetarische foto’s zijn gedeeld in landen als Australië, Italië en Finland, landen waar de vleesconsumptie inderdaad terugloopt. In Nederland is het aantal posts niet zo groot, bij ons neemt de consumptie dan ook toe. Sterker nog, we eten gemiddeld drie keer meer vlees dan het Voedingscentrum aanraadt in het kader van een gezonde maaltijd.

Het onderzoek staat in Environmental Research Letters.