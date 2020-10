F-35 probeerde vlieger op zes manieren te doden

Stel je voor. Je straaljager luistert niet, je kunt nauwelijks adem halen en alle systemen slaan op tilt. Alsof je de cockpit niet levend mag verlaten.

Dit horrorverhaal vond deze zomer plaats in Florida. Een Amerikaanse vlieger van een F-35 (ook bekend als de JSF) moest maar liefst zes problemen het hoofd bieden, voordat hij zich in veiligheid kon brengen.

Tijdens een avondlanding merkte de vlieger dat zijn helm niet goed werkte. De F-35 projecteert cruciale info via de HMD (helmet-mounted display). Die was verkeerd uitgelijnd. Ook stond de helderheid te fel. Door de gloed had de vlieger moeite om de omgeving van de startbaan te zien. Die ook nog eens slecht was verlicht. Hij keek in een zwart gat.

Nog een probleem: de vlieger was moe. Veroorzaakt door het zuurstof-systeem van de F-35. Dit werkt slechter dan bij andere straaljagers en leverde ook bij collega’s problemen op.

De landingssnelheid van de F-35 was te hoog. De vlieger hoorde geen waarschuwings-signaal. Nog erger, hij kreeg via zijn helm de verkeerde hoogte door. Hij probeerde met zijn stuurknuppel te corrigeren. Maar dit zorgde voor een overload in het computersysteem. De stabilisatie werkte opeens niet meer. Hierdoor ging de neus van de F-35 omlaag.

Uiteindelijk probeerde de vlieger de landing af te breken. Hij gaf vol gas voor een doorstart. Tevergeefs, want opnieuw hielden de stabilisatoren de F-35 omlaag.

Vijf seconden nadat de wielen de landingsbaan raakten, activeerde de vlieger zijn schietstoel. De F-35 crashte en vloog in brand. Het toestel, prijs 70 miljoen euro, was compleet verwoest.

Na het ongeluk vertelde de brokkenpiloot dat hij de F-35 veel lastiger te bedienen vond dan zijn vorige toestel, de F-15E Strike Eagle.

Dit ongeluk laat ook zien dat nog lang niet alle Kinderziektes uit de F-35 zijn, een toestel dat de Nederlandse luchtmacht ook heeft. Hij gedraagt zich vaak anders dan in de simulator. Echte vlieguren maken in een echte straaljager is essentieel.