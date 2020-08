Extreem links en extreem rechts hebben zelfde psychische problemen

De een gelooft in de superioriteit van het blanke ras en de Europese beschaving. De ander spreekt liever niet over vrouwen, maar over ‘mensen met een baarmoeder’ om maar inclusief te zijn. Beide types gedrag zijn te verklaren door dezelfde psychische problemen, zeggen wetenschappers van Queensland University in Australië.

De onderzoekers keken wat voor persoonlijkheden mensen hebben aan de extremen van het politieke spectrum. Ze ontdekten dat in beide uiteindes de zogenoemde duistere driehoek een belangrijke rol speelt. Dat zijn mensen met een combinatie van psychopathie, narcisme en Machiavellianisme. Deze mensen zijn vaak overtuigd van hun eigen gelijk en twijfelen niet om harde middelen in te zetten om dat te halen.

Zo zijn zeer politieke correcte types vaak liefhebbers van wat de cancel cultuur is gaan heten. Iemand met wiens denkbeelden je het niet eens bent, komt spreken op je universiteit? Dan zet je het bestuur net zo lang onder druk tot de universiteit de lezing afzegt. Aan de andere kant van het spectrum organiseren mensen met dezelfde persoonlijkheidsstoornissen geregeld zeer gewelddadige demonstraties.

Wat zowel extreem links als rechts gemeen hebben, is een voorliefde voor autoritarisme. De wereld moet op hun manier worden ingericht. Alles wat afwijkt, dient te verdwijnen, ontdekten de onderzoekers tijdens hun studie onder honderden proefpersonen.

(Heliyon)