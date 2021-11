Expert: Omikron ontstaan in HIV-patiënt?

Hoe heeft de nieuwe Coronavariant Omikron kunnen ontstaan? Het kan weleens een HIV-patïent zijn geweest, wiens lichaam heeft gezorgd voor de vele mutaties. Dat zegt Carsten Watzl, hoofd van het Duitse Vereniging voor Immunologie (DGfI). In de Duitse pers heeft hij gezegd dat het zwakkere immuunsysteem van iemand met HIV verantwoordelijk kan zijn voor het woekeren van mutaties bij het virus.

Zuid-Afrika kent veel HIV-patiënten die niet of niet toereikend medicijnen ontvangen tegen hun ziekte. Ze hebben een verzwakte afweer tegen virussen en bacteriën. Ziekteverwekkers kunnen zich ongehinderd vermeerderen en daarbij flink muteren. Daaronder Corona, dat aan HIV is verwant.

Omikron heeft alleen al in het spike-eiwit een ongewoon hoog aantal van ongeveer 30 aminozuurveranderingen ten opzichte van het oorspronkelijke SARS-CoV-2 uit Wuhan, China. Daaronder zijn mutaties waarvan bekend is dat zij in verband kunnen worden gebracht met een grotere overdraagbaarheid en immuunontsnapping. Dat is het vermogen van ziekteverwekkers om zich aan de verdediging door het immuunsysteem te onttrekken.

Bovendien zijn er veel mutaties waarvan de betekenis nog onduidelijk is. Zelfs als we het effect van individuele mutaties van de andere varianten kennen of kunnen schatten, is het momenteel onduidelijk welk effect deze combinatie van mutaties zal hebben en of fabrikanten de vaccins daarop kunnen aanpassen.