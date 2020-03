Expert: Corona-angst is veel erger dan Corona

Een Canadese arts, expert op het gebied van infectieziekten, heeft opzien gebaard door te beweren dat Corona-angst erger is dan het virus zelf. Hij deed dat in een post op Facebook die intussen al 1,2 miljoen keer is gedeeld. Abdu Sharkawy is als geneeskundige verbonden aan de University of Toronto in Canada.

Sharkawy schrijft hoe hij in de krottenwijken van Afrika bloot is gesteld aan hepatitis, Aids, kinkhoest en allerlei andere ziektes, maar dat hij nu pas bang is. Niet voor Corona, maar wat het met mensen doet. Om hem heen ziet hij mensen hamsteren alsof het einde der tijden is aangebroken. Dat gedrag maakt andere mensen weer angstig, waardoor een ‘spiraal van bangmakerij’ is ontstaan.

In Australië gingen dit weekend mensen met elkaar op de vuist vanwege toiletpapier. Dat hamsteren mensen voor het geval het straks niet meer verkrijgbaar is. Waardoor het steeds moeilijker verkrijgbaar is en supermarkten nog maar een pak per persoon verkopen.

Sharkawy maakt zich vrolijk over mensen die met gezichtsmaskers over straat gaan. Het helpt volgens hem helemaal niet, maar het zorgt er wel voor dat de maskers verdwijnen uit ziekenhuizen. Daardoor kunnen professionals de maskers niet meer dragen op momenten dat ze echt nodig zijn. In veel landen is de voorraad helemaal op.

Volgens Sharkawy is het virus alleen gevaarlijk voor ouderen en zwakken. Alle andere mensen moeten zich niet aanstellen en geen overdreven maatregelen nemen.