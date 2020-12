Experimenteel medicijn vernietigt Corona in fretten

Als er een diersoort gevoelig is voor Corona, dan zijn het wel de marterachtigen. Nertsen en fretten geven de ziekte makkelijk aan elkaar door, reden dat de nertsenhouderij vanaf volgend jaar verboden is. Maar er lijkt een geweldig medicijn voor de dieren te zijn ontwikkeld.

Molnupiravir is een middel van farmaceut Merck & Co. Het is getest op fretten, met opmerkelijke resultaten. Dit medicijn werkt anders dan de vaccins die nu op de markt komen. Het stopt het virus bij het zichzelf kopiëren in een lichaam. Het kan dan makkelijk worden opgeruimd door het immuunsysteem.

Onderzoekers van Merck besmetten fretten met Corona, gaven ze het middel en zetten ze daarna in een gezonde populatie. Geen enkele andere fret werd ziek en ook de geïnfecteerde dieren werden weer gezond. De onderzoekers hadden een Corona-epidemie onder fretten geëlimineerd.

Kan zoiets ook bij mensen? Merck is proeven met mensen begonnen, maar die staan nog helemaal aan het begin. Resultaten worden pas later in 2021 verwacht. Molnupiravir zal voor mensen in pilvorm verkrijgbaar zijn, er komt geen vrieskist of injectienaald aan te pas.

De onderzoekers denken dat het vooral voor jongeren geschikt zal zijn, omdat zij – net als fretten en nertsen – vaak zelf geen ernstige symptomen ontwikkelen, maar wel de ziekte doorgeven aan anderen, zo schrijven de farmaceuten in het vakblad Nature Microbiology.