Experiment: Florida wil 750 miljoen genetisch gemodificeerde muggen loslaten

Het is een experiment op ongekende schaal. Het Britse bedrijf Oxitec wil 750 miljoen genetisch gemodificeerde muggen loslaten in de Amerikaanse staat Florida. De bedoelingen zijn goed: minder tropische ziektes. Maar de bevolking daar is achterdochtig.

In Florida komen steeds meer Aedes aegypti muggen voor. Het is een invasieve soort die ziektes verspreidt, waaronder dengue, zika en gele koorts. Om de opmars van deze mug tegen te gaan, is een plan bedacht.

Alleen de vrouwtjes verspreiden ziektes. Daarom worden mannetjes losgelaten die zo zijn gemanipuleerd dat ze alleen mannetjes kunnen verwekken. Daarmee moet de populatie van Aedes aegypti binnen korte tijd zijn uitgeroeid. Geen ziektes meer, zo redeneren de overheid van Florida en Oxitec.

Maar veel bewoners zijn tegen en protesteren. Ze voelen zich onderdeel van een soort Jurrasic Park voor muggen. Veel mensen zijn bang voor bijwerkingen die de wetenschappers niet hebben ingecalculeerd. Gaan de mutaties misschien de rest van de natuur ook aanpassen en met welke gevolgen?

Oxitec zegt dat het deze methode al tientallen keren rond de wereld heeft toegepast en voorziet geen enkel probleem. Minder tropische ziektes, dat wil toch iedereen?