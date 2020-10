Exacte leeftijd vastgesteld dat je oude l*l bent

Afgeleefd, bejaard, op leeftijd: hoe je het ook wilt noemen, er is een leeftijd dat iemand oud begint te worden. Dat de beste dagen in het verleden liggen en er weinig nieuws meer uit iemands vingers komt.

Dat moment is meestal rond je 54ste verjaardag, zegt de Universiteit in het Noorse Trondheim.

Ze deden onderzoek onder 917 mensen. Daarbij keken de Noren naar zaken als motivatie en het verlangen om nieuwe dingen te proberen. Daarbij zagen ze dat na hun 54ste verjaardag mensen steeds meer moeite hebben om van hun kont te komen. Ze hebben alles al eens gezien, de dingen die ze de moeite waard vinden al gedaan.

De combinatie van passie en doorzettingsvermogen is belangrijk om te slagen in het leven, zagen de Noren. Mensen die jong die koppeling van eigenschappen ontwikkelen, doen het goed. Maar zelfs zij zien rond die gevreesde 54ste verjaardag een afvlakking. Het hoeft allemaal niet meer zo nodig. Zelfs als de passie voor iets blijft (voetbal, kerk, radiomaken), het doorzettingsvermogen neemt sterk af.

Dat betekent dat mensen vaker achteroverleunen, de zaak aan jongere mensen overlaten. Het meest actief blijven zij die bovengemiddeld veel passie hebben voor iets, schrijven de onderzoekers in het vakblad New Ideas in Psychology. Maar zelfs die mensen vlakken af.