Evolutiebioloog: Corona kwam wél van dierenmarkt

Waar is Corona ontstaan? Het leek in het begin dat het van een dierenmarkt in Wuhan kwam. Maar die theorie sneuvelde al na een paar maanden. Niet zo snel, zegt een gerenommeerde evolutiebioloog nu. Michael Worobey van de University of Arizona denkt dat de markt wel degelijk het oorspronkelijke besmettingspunt was, schrijft hij in het blad Science.

Worobey heeft de vroege uitbraak nauwkeurig gereconstrueerd. Aan de hand van ziekenhuisdata en krantenberichten bekeek hij wat de eerste patiënten met Corona gemeen hadden. Het was de Huanan dierenmarkt in Wuhan. Ze werkten er of kwamen er als klant. Om helemaal zeker te weten dat ze het daar hebben opgelopen, zouden wetenschappers geïsoleerde vroege virussen moeten onderzoeken, zegt de bioloog.

Dik een jaar na de uitbraak in Wuhan heeft een team van de wereldgezondheidsorganisatie WHO Wuhan bezocht. Daaronder de Nederlandse viroloog Marion Koopmans. Maar dit team heeft geen goed onderzoek kunnen doen, de markt was toen al volledig gedesinfecteerd (foto) en de Chinezen hebben niet alle data van hun eigen ziekenhuizen gedeeld.

Een verder onderzoek staat China niet toe. Ze zeggen dat westerse landen alleen verder willen zoeken naar de oorsprong van de pandemie om daar politiek gewin uit te halen.