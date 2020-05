Even voorstellen: zo ziet Corona er uit

Dit sponzige bolletje heeft meer dan vijf miljoen mensen over de hele wereld geïnfecteerd en 350.000 wereldburgers het leven gekost. Eindelijk kunnen we precies zien hoe deze killer eruit ziet. Wetenschappers en CGI-specialisten van het bedrijf Visual Science hebben het eerste nauwkeurige model van het SARS-CoV-2-virus gemaakt.

Het model is gebaseerd op het meest recente wetenschappelijke onderzoek naar de structuur van coronavirussen. Het moet virologen helpen bij het ontwikkelen van een medicijn of vaccinatie tegen dit virus. Door de visualisatie zal het inzicht in de werking toenemen, zo hopen de makers van deze ongelooflijke modellen.