Even voorstellen: nieuwe foto’s tonen het puin van ons zonnestelsel

Tussen de planeetbanen van Mars en Jupiter ligt een asteroïdengordel. Maar waar komt dit puin van ons zonnestelsel eigenlijk vandaan? Vormen ze een gevaar voor aarde? Hoge-resolutiebeelden van de hemellichamen moeten helpen deze vraag te beantwoorden. Op de scherpste beelden die tot nu toe zijn gemaakt, zijn ze goed te zien.

Astronomen van Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) hebben 42 asteroïden tussen de banen van Mars en Jupiter scherper dan ooit tevoren in beeld gebracht. De beelden van de Very Large Telescope (VLT), een grote telescoop in Chili die uit vier afzonderlijke telescopen bestaat, tonen ‘een breed scala van eigenaardige vormen, van bolvormig tot hondenbotjes’.

De astronomen publiceerden een studie van de objecten in de zogenaamde asteroïdengordel in het tijdschrift Astronomy & Astrophysics. De beelden zouden kunnen helpen om uit te vinden waar de asteroïden vandaan komen.

Een ding is al zeker: deze asteroïden zijn zeker niet allemaal hetzelfde. Sommige asteroïden zijn ongeveer zo dicht als steenkool, andere lijken qua dichtheid eerder op een diamant. Dat betekent dat de verschillende stukken puin waarschijnlijk ook in verschillende regio’s van het zonnestelsel zijn gevormd.

Asteroïden zijn de kleinere broertjes en zusjes van de planeten. Deze kleine lichamen bestaan uit steen en metalen. Omdat ze relatief licht zijn, blijft hun baan rond de zon niet noodzakelijk constant, maar kan deze veranderen door de zwaartekracht van andere hemellichamen.