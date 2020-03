Europese waakhond: hoed je voor fake medicijnen tegen Corona

De Europese medicijnenwaakhond EMA dringt er bij het publiek op aan om geen geneesmiddelen te kopen van niet-geautoriseerde websites en andere leveranciers die angsten en zorgen willen uitbuiten tijdens de aanhoudende Corona pandemie.

EMA constateert dat sommige verkopers beweren dat hun producten COVID-19 kunnen behandelen of voorkomen. Anderen doen alsof ze gemakkelijke toegang bieden tot legitieme geneesmiddelen die normaal niet vrij verkrijgbaar zijn. Dergelijke producten zijn waarschijnlijk vervalste medicijnen.

Vervalste medicijnen bevatten mogelijk het verkeerde ingrediƫnten of het juiste ingrediƫnt in de verkeerde hoeveelheid. Ze kunnen ook zeer schadelijke stoffen bevatten die niet in medicijnen mogen voorkomen. Het gebruik van dergelijke producten kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen.

De waakhond waarschuwt alleen medicijnen te kopen bij een apotheek of geautoriseerde detailhandelaar of bij een online apotheek die bij de nationale autoriteiten is geregistreerd. Lijsten met geregistreerde online apotheken in EU-landen zijn te vinden via de website van EMA of via www.aanbiedersmedicijnen.nl.

De EMA herinnert de Europeanen eraan dat er momenteel geen behandelingen zijn goedgekeurd voor COVID-19. Er zijn wel geneesmiddelen beschikbaar voor de behandeling van symptomen zoals koorts, maar die dien je alleen te nemen na advies van een arts of apotheker. Die weten bij eventuele tekorten ook wat goede alternatieven zijn.