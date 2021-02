Europese Unie begint toelating ‘Trump-medicijn’

Het heeft Donald Trump – oud, overgewicht, niet fit – geholpen om Corona te verslaan. En nu gaat de Europese Unie het wellicht toelaten. Het medicijn casirivimab, ook wel bekend als Regeneron. Het human medicines committee van de Europese medicijnwaakhond EMA is de toelatingsprocedure begonnen.

Dit geneesmiddel is gemaakt van twee monoklonale antilichamen. Dat is een eiwit dat is ontworpen om een specifiek virus te herkennen en zich daaraan te hechten. Casirivimab is ontworpen om zich op twee verschillende plaatsen aan het spike-eiwit van SARS-CoV-2 te hechten. Wanneer de werkzame stoffen aan het spike-eiwit vast zitten, kan het virus de lichaamscellen niet meer binnendringen.

Bij Trump werkte dat wonderwel. Ondanks zijn slechte fysieke conditie overwon hij de ziekte relatief snel. Hij kreeg het als experimenteel medicijn toegediend, Europa wil het formeel toelaten. Daartoe worden momenteel proeven met het middel gedaan. Als die goed lopen en het medicijn effectief blijkt te zijn, kan het worden toegediend in Europa. Vooral bij ouderen, die ernstig lijden onder Corona.

Duitsland lijkt er vanuit te gaan dat het medicijn wordt toegelaten. Het land heeft al 200.000 doses gekocht, à 2000 euro per dosis. Of die voor de tests worden ingezet, is niet duidelijk. Wel dat het land vooruit kijkt.