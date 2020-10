Europese Infectieziekten Raad: mondkapjes van groot belang

Mondkapjes zijn van eminent belang bij het tegengaan van een snelle verspreiding van Corona. Dat zegt het European Centre for Disease Prevention and Control in een nieuwe richtlijn.

‘In landen, regio’s, gemeenten of gemeenschappen die een grootschalige overdracht ervaren, moeten de autoriteiten ervoor zorgen dat gezichtsmaskers worden gedragen wanneer fysieke afstand niet kan worden gegarandeerd’, schrijft de ECDC, een agentschap van de Europese Unie.

‘Het gebruik van gezichtsmaskers wordt zowel binnen (bijvoorbeeld supermarkten, winkels en openbaar vervoer) als in drukke buitenomgevingen dringend aanbevolen. Bovendien moet het gebruik van gezichtsmaskers sterk worden aanbevolen voor groepen die het risico lopen ernstige complicaties te ontwikkelen als ze geïnfecteerd zijn en voor degenen wier beroep hen in intensief persoonlijk contact brengt met het publiek.’