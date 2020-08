Europese gezondheidsraad: ‘draag mondkapjes’

Waar in Nederland mondkapjes nog onderwerp van debat is, zijn bijna al onze buurlanden er al uit. Mondkapjes beheersen het straatbeeld. Ook het European Centre for Disease Prevention and Control zegt het nu: mondkapjes horen erbij als je Corona wilt bestrijden.

In een nieuw rapport van de organisatie (Rapid Risk Assessment) staat een lijst met maatregelen die helpen. ‘Het gebruiken van hoest- en ademhalingsetiquette, fysieke afstand en handhygiëne, het dragen van gezichtsmaskers, het verminderen van het aantal contacten en thuisblijven bij ziekte.’

Landen die deze maatregelen niet nemen, hebben te maken met een ‘zeer hoog’ risico dat de zaken weer uit de hand gaan lopen. Het officiële standpunt van het RIVM is dat de mondkapjes niet helpen, maar desondanks zijn ze verplicht in het openbaar vervoer.