Europa wacht honderdduizenden extra Coronadoden

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zullen tot het voorjaar van 2022 nog honderdduizenden Europeanen sterven ten gevolge van infecties met Covid-19. Intensive care units in 49 van de 53 landen in de regio zullen naar verwachting tussen nu en 1 maart volgend jaar te maken krijgen met extreme belasting, zo waarschuwt de Europese afdeling van de WHO.

Op basis van de huidige tendensen wordt geraamd dat het totale aantal gerapporteerde coronadoden tegen volgend voorjaar tot meer dan 2,2 miljoen zal stijgen. Het is nu net de 1,5 miljoen gepasseerd.

Landen kunnen dit voorkomen door onmiddellijk maatregelen te nemen, aldus de in Kopenhagen gevestigde organisatie. Het dragen van mondkapjes zou tegen 1 maart 2022 naar schatting 160.000 sterfgevallen kunnen voorkomen, zo blijkt uit een studie. Der organisatie raadt landen aan een ‘vaccin plus’-aanpak te kiezen. Dit betekent dat niet alleen de gebruikelijke doses vaccin tegen covid-19, maar ook boosters injecteren wanneer die optimaal werkzaam zijn.

Tegelijkertijd moeten mensen eenvoudige preventieve maatregelen nemen zoals het dragen van mond-neusbescherming, het wassen van de handen, afstand houden en het ventileren van binnenruimten.