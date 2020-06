Europa mogelijk binnen weken duidelijkheid over medicijn Corona

De Europese medicijnwaakhond EMA begint een grote studie naar de werking van het antivirale geneesmiddel Remdesivir tegen COVID-19. De studie wordt versneld uitgevoerd, zodat de EMA al binnen enkele weken een advies kan uitbrengen of het middel werkt tegen Corona.

Zo’n kort tijdsbestek is alleen mogelijk omdat Remdesivir al een tijd beschikbaar is als een zogenoemd laatste-kans-medicijn voor mensen die zeer zwaar ziek zijn. Door de resultaten van die toediening te bestuderen, moet duidelijk worden of het medicijn effectief is en of er bijzondere bijwerkingen zijn. Veel gegevens zijn al beoordeeld tijdens de eerste cyclus van de voortschrijdende evaluatie, die op 30 april begon en op 15 mei is afgerond. Tijdens deze eerste fase werkten de wetenschappelijke comit├ęs van de EMA continu door om zo snel mogelijk een antwoord te hebben.

Remdesivir is een antiviraal geneesmiddel dat mogelijk geschikt is voor de behandeling van COVID-19. Remdesivir is een ‘virale RNA-polymeraseremmer’, een geneesmiddel dat de aanmaak van viraal genetisch materiaal verstoort en voorkomt dat het virus zich vermenigvuldigt. Het haalt in het lab goede resultaten tegen verschillende RNA-virussen, waaronder SARS-CoV-2. Het is oorspronkelijk ontwikkeld voor de behandeling van Ebola.