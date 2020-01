Europa heeft last van hittegolf

De eerste sneeuwklokjes komen op. Het hooikoortsseizoen is al begonnen. Europa heeft namelijk last van een hittegolf. Op sommige plekken liggen de temperaturen wel twintig graden boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Extreem.

Vooral de regio rond de Russische stad Sint Petersburg kamp met abnormaal hoge temperaturen. Maar ook in Zweden is het de mildste winter sinds mensenheugenis. Verschillende ski-evenementen zijn afgezegd vanwege een ernstig gebrek aan sneeuw. Zelfs sneeuwkanonnen kunnen het niet aan.

De oorzaak is een gebied met zeer hoge druk dat heel stabiel boven Europa ligt. Dat voert tropische lucht aan met veel vocht. Dat terwijl eind januari, begin februari altijd de koudste tijd van het jaar is. Nu ligt de temperatuur in westelijk Europa 3,5 graden boven het gemiddelde. De zon schijnt anderhalf keer zo vaak als normaal.

Meteorologen denken ook niet dat de temperaturen nog aanzienlijk gaan dalen. Komende tijd komt er weer milde lucht van de Atlantische Oceaan, zodat rond het weekend de temperaturen wel eens in de dubbele cijfers kunnen lopen. Dat is ook slecht nieuws voor wintersporters. In delen van de Alpen liggen de temperaturen zelfs tien graden boven normaal.

Dat wil niet zeggen dat het overal behaaglijk is. In IJsland ligt momenteel een enorm pak sneeuw, de poollucht die normaal nu boven Europa zou moeten liggen is afgebogen naar de kleine eilandrepubliek. Ook Groenland krijgt er van langs. Daar is een kouderecord gevestigd met -66 graden. De gletsjers die daar afgelopen zomer flink waren gesmolten, groeien weer aan.