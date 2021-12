EU-voorzitter wil vaccinatieplicht

De voorzitter van de EU-Commissie, Ursula von der Leyen, heeft zich uitgesproken voor de invoering van een algemene vaccinatieplicht voor Corona in de Europese Unie. ‘We moeten eventueel nadenken over verplichte vaccinatie in de EU’, zei von der Leyen in Brussel. Zij rechtvaardigde dit met de verspreiding van de nieuwe Omikron-variant en het feit dat een derde van de EU-burgers nog niet is gevaccineerd.

Von der Leyen vindt ook dat er haast moet worden gemaakt met de boosterprikken. De Europese Unie heeft voldoende vaccins op voorraad om dergelijke boosterprikken te zetten, zei ze. ‘We worden getroffen door een nieuwe golf en we moeten het inenten verder opvoeren. U zou uw booster zes maanden na de oorspronkelijke vaccinatie moeten nemen’, heeft ze in een onlineverklaring gezegd.