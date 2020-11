ESA wil reusachtige klauw in de ruimte om troep op te ruimen

In 2025 wil de Europese ruimtevaartorganisatie ESA een reusachtige klauw de ruimte in sturen om een onderdeel van een raket op te ruimen. Het gaat 86 miljoen euro kosten om de vuilniswagen van de ruimte in een baan om de aarde te krijgen. Maar dan kunnen we eindelijk onze troep opruimen.

De bedoeling is om de Secondary Payload Adapter van de Vega missie te pakken te krijgen. Dit 112 kilo zware onderdeel draait sinds 2013 rondjes rond de aarde. Het is gebruikt om satellieten buiten de dampkring te krijgen, maar heeft geen nut meer.

Toch is het gevaarlijk voor andere ruimtemissies, die er tegenaan zouden kunnen botsen. Vandaar dat de klauw de ruimte in gaat, het brok ruimtevuilnis te pakken neemt om dan richting de dampkring te sturen. Daar moeten klauw en vuilnis verbranden, waarmee de missie voorbij is.

Als dat goed gaat, wil ESA vaker de vuilnisman van de ruimte spelen. Er zweven meer dan 20.000 objecten groter dan 10 vierkante centimeter in een baan om de aarde. Daaronder zijn onderdelen van oude satellieten, verfschilfers, uitrustingsstukken van astronauten en afval van ruimtereizen. Ze zijn gevaarlijk voor satellieten en ruimtereizigers.

Eerdere pogingen om de ruimte schoon te maken zijn echter mislukt.