Er is een grot in Duitsland waar wolven honden werden

Hondenliefhebbers opgelet: er is een plek in Duitsland waar je op pelgrimage kunt. Een grot waar je de liefde voor je hond kunt vieren. De Gnirshöhle, bij het plaatsje Hegau aan de Zwitserse grens, is door wetenschappers aangewezen als de plek waar mensen wolven begonnen te houden en ze langzaam veranderden in honden.

De Gnirshöhle ligt in een gebied met heel veel grotten. Daar vestigden zich tienduizenden jaren geleden vroege mensen en ontstond een bloeiende cultuur. In de grotten waren de mensen veilig en konden ze zich ontwikkelen.

In en nabij de grotten vonden wetenschappers ook botten van wolven. Door de genetische opbouw daarvan te bestuderen, ontdekten biologen van de universiteit van Tübingen dat wolven daar binnen enkele generaties begonnen te ontwikkelen tot honden. In de Gnirshöhle ontstond de oervader van alle huidige trouwe Fikkies en Bello’s.

De oudste overblijfselen van een echte hond zijn 14.000 jaar oud. Dus moet het ontstaan van het dier ergens daarvoor hebben plaatsgevonden. De Duitse wetenschappers denken met hun huidige onderzoek de plek te hebben gevonden waar dat gebeurde. Wanneer exact, blijft een vraag.

Er is een mogelijkheid dat in China hetzelfde gebeurde, ook bij een complex van grotten. Maar de Duitsers denken dat in ieder geval alle Europese honden van deze ene uit de grot afstamden. Of dat exemplaar ook een naam kreeg van zijn baasje, is niet bekend.

(Nature)