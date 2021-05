Er heeft zich een drama afgespeeld in onze darmen

Onze darmen zijn radicaal anders dan die van oude Romeinen, of de mensen die de piramides bouwden. Dat zeggen Amerikaanse wetenschappers na onderzoek van versteende uitwerpselen van tweeduizend jaar geleden. Met gespecialiseerde apparatuur hebben ze die bestudeerd en zagen dat mensen toen heel andere darmflora hadden dan nu.

Die darmflora wisten ze weer genetisch te ontleden om zo de darmbacteriën van rond het begin van onze jaartelling te kunnen vergelijken met nu. Hun conclusie? We zijn nu veel slechter af.

De poep kwam uit Spanje, Tanzania, de VS en Mexico. Daarin zaten pollen, granen en vezels (foto). Onderzoekers van het Joslin Diabetes Center wisten daarin 158 verschillende darmbacteriën te vinden, veel meer dan in moderne darmen. Van al die bacteriën waren 61 totaal onbekend.

Een gebrek aan darmflora kan tot allerlei welvaartsziektes leiden, zoals glutenintoleratie en de ziekte van Crohn.

Er heeft in onze darmen een groot uitsterven afgespeeld. Net als de dinosauriërs zijn verdwenen, zo lijken we een hele categorie aan darmflora kwijt te zijn geraakt. Dat lijkt minder dramatisch, maar het verklaart onder andere de toename van darmkanker, obesitas en suikerziekte, schrijven de onderzoekers in vakblad Nature.