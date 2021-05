‘Er groeien paddenstoelen op Mars’

Op foto’s die Nasa van Mars heeft gemaakt, zijn paddenstoelen te zien. Nee, de claim komt niet van een fantast met te veel vrije tijd, maar van drie wetenschappers. Microbioloog Xinli Wei van de Chinese Wetenschappelijke Academie, astrofysicus Rudolph Schild van het Harvard-Smithsonian en neuropsycholoog Rhawn Gabriel Joseph.

Ze hebben beelden onderzocht die het Nasa robotkarretje Curiosity heeft gemaakt. Daarop zijn ronde vormen te zien die lijken op champignons. Volgens Nasa zijn het steentjes, rond geslepen door erosie. Maar de drie zeggen dat ze nieuwe paddenstoelen hebben zien ‘opkomen’ in de sporen van Curiosity (foto onder).

Geen enkele andere wetenschapper neemt de drie serieus. Op hun studie naar de paddenstoelen is enorm veel kritiek gekomen. Bovendien geldt Rhawn Gabriel Joseph niet als specialist op het gebied van astrobiologie. In 2014 beweerde hij al eens dat een rots op Mars een levensvorm was. Hij wilde de bestudering daarvan zelfs via de rechter afdwingen.

Behalve paddenstoelen, ziet het drietal ook aanwijzingen voor het bestaan van algen, schimmels en korstmossen op de rode planeet. Die zouden leven op zwavelhoudende gronden. Ook deze claim kan niet rekenen op veel steun uit de wetenschappelijke wereld. Toch is eenvoudig leven op Mars wel degelijk mogelijk, denken ook serieuze wetenschappers.