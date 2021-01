Epidemioloog: stop uitrol 5G

We moeten onmiddellijk stoppen met de uitrol van 5G en eerst zeker weten dat het helemaal onschadelijk is. Het klinkt als een commentaar van een overbezorgde wappie op Facebook, maar het is de samenvatting van een artikel van een gerenommeerde wetenschapper in een academisch vakblad.

Professor John William Frank is niet de eerste de beste. De Canadees is epidemioloog, lid van de Canadian Academy of Health Sciences en andere medische gremia. Voormalig lid van de Britse Medical Research Council. En hij heeft bedenkingen bij 5G. In het British Medical Journal heeft hij net een artikel gepubliceerd dat we moeten uitkijken met deze technologie.

Zijn argument: we weten nog veel te weinig van de straling die deze masten produceren. Zeker als het gaat om de langere termijn. De masten staan in toenemende mate in bebouwde gebieden en we hebben geen idee wat ze doen met mens en natuur. Bovendien zijn er steeds meer aanwijzingen dat hoogfrequente elektromagnetische straling schadelijk kan zijn.

Daarnaast weten we weinig over de 5G zendmasten omdat de technologie die erachter steekt in handen is van private ondernemingen, die geen pottenkijkers dulden. Daardoor kunnen onderzoekers eigenlijk geen zinnig woord zeggen over hoe schadelijk ze zijn. Volgens het voorzorgsprincipe zou deze technologie dus eigenlijk niet moeten worden toegelaten.

Frank staat niet helemaal alleen. In Europa en de VS zien onderzoekers geen gevaar in de masten, maar in India, China en Israël wel. Daar zijn veel van deze technologieën nog niet toegestaan. Wie heeft gelijk? Op lange termijn zullen we het weten.