Epidemieën nemen het vliegtuig

In de toekomst zullen besmettelijke ziektes veel sneller een wereldwijd probleem worden. Dat voorspelden onderzoekers van de Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich (Zwitserland) in 2013. Aan deze instelling is een computermodel ontwikkeld dat aantoont hoe besmettelijke ziektes zich verspreiden in het tijdperk van internationale vluchten.

Het model laat zien dat qua besmettingen Amsterdam dichter bij Frankfurt, Bangkok of New York ligt dan bij een dorpje in Zeeland of Groningen. Mensen die de ziekte hebben gaan vanuit een grote stad statistisch gezien veel vaker naar een andere grote stad. Tussen de meeste hoofdsteden in de wereld gaan per dag meerdere vluchten.

Tijdens die vluchten steken passagiers elkaar aan in de nauwe cabines. Mensen stappen vervolgens over en vliegen door. Zo komt een ziekte al snel over de hele wereld terecht. Volgens de onderzoekers moeten overheden daar beter rekening mee houden. Vroeger verspreidde een ziekte zich als de golfjes die ontstaan als je een steen in het water gooit, in steeds wijdere cirkels.

In deze tijd ziet een epidemie er meer uit als een ster. Je kunt de verspreiding goed voorspellen aan de hand van de dienstregeling van grote luchtvaartmaatschappijen. Dat bleek al tijdens uitbraken van de N1H1 griep, Sars en Ehec. Die verliepen volgens het patroon dat het model voorspelde. Of Corona dat patroon volgt, is afwachten.