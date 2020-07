Epidemie van bliksem-doden in India

In de afgelopen tien dagen zijn in India 147 mensen omgekomen door de bliksem. Alleen al afgelopen zaterdag waren er 25 doden. Alle slachtoffers vielen in de staat Bihar, aan de zuidrand van de Himalaya. Sinds maart zijn daar al 215 mensen overleden door een elektrische ontlading uit de lucht.

In Uttar Pradesh, de buurstaat, zijn sinds maart tweehonderd mensen gestorven door blikseminslag.

Hoe kan dat zo ineens? Donder en bliksem zijn niet ongebruikelijk in de moesson – juni tot september. Maar dergelijke hoeveelheden aan inslagen zijn ook voor Bihar ongebruikelijk. Meestal sterven daardoor ook wel een paar mensen, nu vallen echter in een paar dagen net zoveel doden als normaal in een jaar.

Volgens meteorologen uit India is de atmosfeer bijzonder warm en instabiel. Sommigen geven klimaatverandering de schuld van de gestegen temperaturen en het bijbehorende onweer. De overheid in Bihar heeft een app ontwikkeld die de inslagen moet voorspellen, maar veel arme boeren hebben geen mobiele telefoon om die app op te zetten.