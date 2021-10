Enorme toename koopkracht in internettijdperk

In de jaren 1999–2009 is de koopkracht van Nederlanders toegenomen met liefst 22 procent. Nog nooit zijn mensen binnen korte tijd zoveel rijker geworden. Het maakt onderdeel uit van een lange periode van toenemende welvaart, tussen 1977 en 2020 is de koopkracht van de Nederlandse bevolking per saldo met 58 procent toegenomen. Toch zijn we middenmoter.

De jaren tachtig van de vorige eeuw kenden de minste vooruitgang. Dit melden de Universiteit Leiden en het CBS in de publicatie Inkomen verdeeld, trends 1977–2019. Door de economische crisis van 2008 was de koopkrachttoename in het decennium erna (2009–2019) ruim vier keer zo klein.

De koopkracht van zelfstandigen groeide in het eerste decennium van deze eeuw het hardst, met 34 procent. Van 2006 op 2007 maakten zij de grootste koopkrachtvooruitgang mee van in doorsnee 8,4 procent. Naast de economische groei in die jaren speelden ook gunstige fiscale maatregelen een rol. Ook werknemers profiteerden van de economische groei in die jaren. Hun koopkracht steeg echter het meest in 2001, met 8,3 procent, toen de arbeidskorting werd geïntroduceerd.

Van alle jaren was 1985 het slechtste. De belasting- en premiedruk van huishoudens was toen het hoogst. Ook het armoederisico piekte in dat jaar: 22,5 procent van de huishoudens had toen een inkomen onder de lage-inkomensgrens. In 2019 was dit aandeel bijna drie keer zo klein. De rijken zijn overigens niet rijker geworden; het aandeel van de bovenste 1 procent is de afgelopen 40 jaar stabiel gebleven.