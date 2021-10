Enorme komeet dringt ons zonnestelsel binnen

We krijgen bezoek. Een enorme komeet is de buitenste regionen van ons zonnestelsel binnengedrongen en beweegt zich richting het centrum. De komeet is zo groot, dat astronomen eerst dachten dat het een miniplaneet was. Maar C/2014 UN271, of makkelijker: Bernardinelli-Bernstein, is wel degelijk een komeet – van de buitencategorie.

Het gevaarte is ongevaarlijk voor aarde, het komt volgens berekeningen alleen in de buurt van Saturnus. Toch is het voor astronomen een buitenkansje, omdat dit traject dichtbij genoeg is om de kolos goed te kunnen bestuderen. Het is overigens niet de eerste keer dat de steenklomp langs zeilt, 3 miljoen jaar geleden moet er ook al eens een fly-by zijn geweest. Alleen waren er toen nog geen mensen.

Bernardinelli-Bernstein is afkomstig uit de Oortwolk, een bol van kometen rondom ons zonnestelsel. De wolk is ontdekt door astronoom Jan Hendrik Oort, die probeerde te beredeneren waarom er toch steeds stukken ruimtepuin op ons afkomen die een elliptische baan beschrijven. Ook andere bekende kometen, zoals Hale-Bop, komen uit de Oortwolk.

Deze komeet heeft een diameter van 155 kilometer en is daarmee absoluut de grootste ooit waargenomen in ons zonnestelsel. In 2031 zal de komeet het dichtste bij de zon zijn, maar alle planeten ruim missen. Daarna vliegt het gevaarte weer van ons af, opnieuw richting de Oortwolk. Met het blote oog zal dit alles helaas niet te zien zijn, schrijven de ontdekkers in The Astrophysical Journal Letters.