‘Enorme hoeveelheid water’ gevonden op Mars

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft ‘een enorme hoeveelheid water’ gevonden op de planeet Mars. Het is voor het eerst dat zoveel water tegelijk is aangetroffen op de rode planeet. De ExoMars Trace Gas Orbiter, in 2016 gelanceerd als een gezamenlijke missie met Roscosmos, heeft het water in Valles Marineris op Mars gedetecteerd. Dit canyonstelsel is tien keer langer, vijf keer dieper en twintig keer breder dan de Grand Canyon.

Er is al eerder water aangetroffen op Mars. Op de polen liggen minieme hoeveelheden ijs. Het vermoeden was er altijd al dat er meer water moest zijn, maar waar? Het water bevindt zich onder het oppervlak van het canyonsysteem en is gedetecteerd door het FREND-instrument van de orbiter, oftewel de Fine Resolution Epithermal Neutron Detector. Dit instrument is in staat om waterstof in de bovenste meter van de Martiaanse bodem in kaart te brengen.

Met de vondst van deze oase komt een bemande missie naar Mars dichterbij. Astronauten hoeven niet hun eigen water mee te nemen, maar kunnen dit reservoir aanboren. De vondst vertelt ons bovendien iets over hoe Mars er vroeger uitzag, met wilde rivieren die diepe dalen maakten in de bodem. Dat water aan de oppervlakte is verdwenen, maar onder de grond is het gebleven.

Omdat de temperatuur in de Valles Marineris boven het vriespunt komt, is het nog een raadsel waarom het niet is verdampt. ESA wil het beter besturen om die vraag te kunnen beantwoorden.