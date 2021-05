Enorme Chinese raket tuimelt richting aarde

De Chinezen hebben een probleem met een van hun raketten. De Lange Mars 5B is woensdag gelanceerd om componenten naar het nieuwe Chinese ruimtestation te brengen (foto). Maar een deel van het ruimtevaartuig lijkt niet langer onder controle te zijn en dreigt terug te vallen naar aarde.

Het gaat om de middelste trap, een gevaarte van 30 meter lang. Hoewel met telescopen te zien is dat de Chinezen proberen het ding onder controle te krijgen, is duidelijk dat ze het niet meer goed kunnen besturen. Bovendien is de trap snel hoogte aan het verliezen. Een van de komende dagen kan het de atmosfeer binnendringen.

Daar zal een deel verbranden. Maar deze trap is zo groot, dat een flink gedeelte ook naar de aarde zal vallen. Waar komt het neer? Dat is niet met zekerheid te zeggen, maar grote steden als Madrid, New York en Wellington liggen dicht bij het pad van de vallende trap. Die raast momenteel met 7 kilometer per seconde door de ruimte. Daardoor is het punt van terugvallen moeilijk te berekenen.

China heeft een lange historie van ongecontroleerd terugvallende onderdelen van ruimteschepen. Drie jaar geleden miste een trap van een Lange Mars net de Verenigde Staten. Recent kwam een Chinese raket neer vlak voor de westkust van Afrika.