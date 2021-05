Eng experiment: bliksem bestoken met een laser

De laatste onderdelen gaan momenteel met de kabelbaan naar de top. Als ze begin juni zijn gemonteerd, kan een van de meest opmerkelijke experimenten van dit moment van start gaan. Dan zullen natuurkundigen van de universiteit van Genève proberen om blikseminslagen met een laser tegen te gaan. Eng? Zelf vinden ze van niet.

De enorme laser staat op de berg Säntis aan de grens tussen Zwitserland en Liechtenstein. Die plek is niet voor niets gekozen. Per jaar slaat daar vierhonderd keer de bliksem in. Maar als het goed is, wordt dat straks een stuk minder.

Het principe achter de laser bliksemafleider is al een halve eeuw geleden bedacht. Een sterke laser kan de lucht ioniseren, oftewel de luchtatomen elektrisch laden. Deze moleculen geleiden de elektriciteit veel beter dan de omringende. Zo creëer je een pad naar de plek waar je de bliksem heen wil sturen.

Dat kan weg van een gebouw, hoogspanningsmast of landingsbaan zijn, maar ook terug de wolken in.

Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie en Zwitserland en alleen al het bouwen van de laser kost 2 miljoen euro. Maar de besparingen kunnen in de miljarden lopen. Ondanks conventionele bliksemafleiders richt onweer ieder jaar voor miljarden aan schade aan. Honderden tot duizenden mensen wereldwijd komen om door blikseminslag.