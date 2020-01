Emancipatie is af, Hollywood heeft de heldin ontdekt

De emancipatie is af. Het aantal films uit Hollywood met een leidende vrouwelijke rol is het afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen. Dit blijkt uit een onderzoek van de San Diego State University. Vrouwen speelden de hoofdrol in 40 procent van de bioscoophits. Dat is een record sinds het begin van het onderzoek in 2002 en een stijging ten opzichte van 31 procent in het voorgaande jaar.

Het aantal sprekende vrouwelijke rollen daalde echter licht. Minderheden blijven worstelen in de Amerikaanse filmindustrie. 68 procent van alle actrices in de onderzochte films waren van Europese afkomst. Dat is een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande jaar.

Bovendien blijven stereotypen sterk naar voren komen. Bij vrouwelijke rollen weet het publiek vaker dat ze is getrouwd dan bij mannelijke. Of vrouwelijke karakters werken en wat hun baan is, dat horen we weer veel minder vaak. De actrices waren ook gemiddeld jonger dan hun mannelijke collega’s. Ze waren tussen twintig en veertig jaar oud, de mannen tussen dertig en vijftig.

De onderzoekers analyseerden de honderd meest succesvolle Amerikaanse films van het afgelopen jaar.