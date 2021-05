EMA: Pfizer na ontdooiing maand houdbaar

Het Coronavirus-vaccin van Pfizer kan na ontdooiing bij koelkasttemperatuur een maand worden bewaard in plaats van vijf dagen. Dit heeft het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) maandag bekendgemaakt. Dit betreft ongeopende maar reeds ontdooide vaccin-ampullen.

Het gaat om bewaren bij temperaturen van twee tot acht graden.

Het vaccin moet voor de lange termijn worden opgeslagen speciale vriezers bij temperaturen tussen -80 en -60 graden. Als het ontdooid is, kan het in de koelkast worden bewaard, maar tot nu toe moest het binnen vijf dagen worden inge├źnt. Dat maakt plannen moeilijk, wat resulteerde in een hogere spillage: weggegooide vaccins.

Maar artsen hebben nu 31 dagen om het te gebruiken, zolang het flesje ongeopend is. Dit moet de behandeling van het vaccin in de EU vergemakkelijken en meer flexibiliteit mogelijk maken, benadrukte het EMA. Ze zijn na onderzoek tot deze conclusie gekomen.

Pfizer zelf heeft bekendgemaakt dat ze hun vaccin ook in tabletvorm gaan produceren. Dat zou een nog makkelijkere toediening mogelijk moet maken. Wanneer deze tabletten klaar zijn, is nog niet duidelijk.