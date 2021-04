EMA onderzoek reumamedicijn als middel tegen Corona

Het Europese medicijnagentschap EMA is begonnen met de beoordeling van een aanvraag om het medicijn Olumiant te gebruiken bij de behandeling van patiënten met Corona. Olumiant is een geneesmiddel dat de activiteit van het immuunsysteem vermindert.

Momenteel is dit medicijn toegelaten voor gebruik bij volwassenen met reuma of eczeem. De werkzame stof, baricitinib, blokkeert de werking van enzymen die een belangrijke rol spelen bij immuunprocessen. Bij Corona kunnen die enzymen tot ontstekingen leiden. Er zijn aanwijzingen dat het middel weefselschade kan helpen verminderen die het gevolg is van een ernstige Covid-19-infectie.

Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het EMA zal een versnelde beoordeling uitvoeren van de gegevens, ingediend door het bedrijf dat Olumiant op de markt brengt. Daartoe lopen twee grote studies bij patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen met Corona.

Het advies van het CHMP zal vervolgens worden doorgestuurd naar de Europese Commissie. Die zal een definitief wettelijk bindend besluit nemen dat in alle EU-lidstaten van toepassing is. Het is slechts een van vele medicijnen tegen Corona nu in ontwikkeling.